Vergunning aangevraagd voor mobiele batterij in Eersel

In Eersel is een vergunning aangevraagd voor een mobiele batterij bij renovatie van 52 woningen aan de Kraanvogelweg.

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De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een mobiele batterij. Deze batterij is bedoeld om de renovatie van 52 woningen aan de Kraanvogelweg te ondersteunen. De aanvraag betreft een locatie naast huisnummer 50 en heeft als kenmerk 07709034.

De gemeente zal binnen acht weken een besluit nemen over de vergunning. Als deze wordt verleend, volgt een nieuw bericht en kunnen de documenten worden ingezien. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.