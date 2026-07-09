Beslistermijn verbouwing Willemspoort in Tilburg verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor de verbouwing van gebouw G bij Willemspoort verlengd tot 15 augustus.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 22 april 2026 ingediend. Het gaat om een verbouwing van gebouw G op het terrein Willemspoort in Tilburg. De verlenging van de behandeltijd betekent dat de gemeente tot uiterlijk 15 augustus 2026 een besluit zal nemen.

Het is mogelijk dat de behandeling verder wordt opgeschort, waardoor de termijn kan verschuiven. Wanneer er een definitief besluit is, zal de gemeente dit via een nieuw bericht bekendmaken.