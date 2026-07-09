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Vergunningsaanvraag voor kappen van conifeer in Valkenswaard

Vandaag om 11:01

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een conifeer aan de Kreijenbeek 43 in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op dinsdag 7 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vellen van één conifeer op het adres de Kreijenbeek 43. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 502199.

Het betreft een kennisgeving van ontvangst. Er kan niet formeel op deze aanvraag gereageerd worden en de plannen liggen niet ter inzage.

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