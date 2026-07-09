Parktheater brengt locals en internationals samen

In het Parktheater in Eindhoven start op woensdag 16 september het programma Buddy voor Elkaar. Tijdens zes bijeenkomsten ontmoeten locals en internationals elkaar om Nederlands te oefenen en elkaars cultuur te ontdekken. De bijeenkomsten worden begeleid door ervaren coaches en vinden plaats in een ontspannen setting backstage in het theater.

Gevonden voor jou

Buddy voor Elkaar biedt een unieke kans om nieuwe mensen te ontmoeten en meer te leren over verschillende culturen. Het programma richt zich op internationals die hun Nederlands willen verbeteren en locals die nieuwsgierig zijn naar andere culturen. Samen werken deelnemers aan taal, cultuur en verbinding.

De bijeenkomsten worden begeleid door coaches van STE Languages en Wasbeer & Pauw. Het programma is laagdrempelig en vereist geen ervaring of specifieke vaardigheden. Nieuwsgierigheid en de wens om anderen te leren kennen zijn voldoende.

Wat en wanneer

De bijeenkomsten vinden plaats van 10.30 tot 12.00 uur in Kleedkamer C8 van het Parktheater. Het programma start op woensdag 16 september met een kennismaking. Daarna volgen workshops gericht op taal en cultuur, met een gezamenlijke afsluiting op donderdag 22 oktober.

Om het contact ook buiten de bijeenkomsten voort te zetten, ontvangen deelnemers een buddy-tasje met materialen zoals een kwartetspel en een babbelbox. Hiermee worden deelnemers aangemoedigd om hun nieuwe contacten te verdiepen.

Buddy voor Elkaar is een initiatief om zowel internationals als locals een sterker gevoel van thuis te geven in de Brainportregio. Het programma biedt een bijzondere kans voor iedereen die openstaat voor nieuwe ontmoetingen en culturen.