Grave: Wegen afgesloten voor evenement op 7 november

in Land van cuijk

De Hoofdwagt en de Markt in Grave worden op 7 november afgesloten voor de onthulling van CV Posthuusburg. Het parkeerverbod en de afsluiting duren van negen uur ’s ochtends tot 8 november twaalf uur ’s middags.

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Op zaterdag 7 november vindt in Grave het evenement Onthulling CV Posthuusburg plaats. Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers wordt een deel van de Hoofdwagt en de Markt afgesloten. Ook geldt daar tijdelijk een parkeerverbod.

De maatregelen zijn van kracht vanaf negen uur ’s ochtends op 7 november tot twaalf uur ’s middags op 8 november. Dit is nodig om ruimte te maken voor objecten en attracties op het evenemententerrein. Op geparkeerde voertuigen wordt de wegsleepregeling toegepast.

De gemeente Land van Cuijk heeft deze maatregelen genomen om de veiligheid op de weg te waarborgen. De politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over het verkeersbesluit.