Gemeente Boekel wijst vertegenwoordigers aan voor samenwerkingsverbanden

De gemeenteraad van Boekel heeft besloten wie de gemeente zal vertegenwoordigen in verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Het besluit is genomen op 2 juli 2026 tijdens een openbare vergadering.

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De gemeente Boekel heeft vier vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangewezen voor diverse samenwerkingsverbanden en organisaties. Zo neemt de burgemeester namens de gemeente zitting in het Algemeen Bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De wethouder Buitengebied, Economie & Financiën is daarbij de plaatsvervanger.

Andere benoemingen betreffen de wethouder Wonen, Centrum & Openbare Ruimte, die namens Boekel deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De wethouder Sociaal Domein, Onderwijs & Sport vervult hier de rol van plaatsvervanger. Tot slot is de wethouder Buitengebied, Economie & Financiën ook lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant, met wederom de wethouder Sociaal Domein als plaatsvervanger.

Het besluit is genomen op voorstel van burgemeester en wethouders en geldt voor de periode 2026-2030.