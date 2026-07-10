Uitbreiding woning in Eindhoven door dakopbouw

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een dakopbouw op de tweede verdieping van een woning aan het Grasplantsoen 43 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 7 juli 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De eigenaar van de woning aan het Grasplantsoen 43 in Eindhoven wil de tweede verdieping uitbreiden met een dakopbouw.

De ingediende aanvraag is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.