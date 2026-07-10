Verbouwing woning in Eindhoven krijgt groen licht

De verbouwing van een woning aan de St Rochusstraat in Eindhoven heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het besluit is op 8 juli 2026 verzonden door het gemeentebestuur.

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Het gaat om een technische aanvraag voor een bouwactiviteit, specifiek gericht op de verbouwing van een bestaande woning. Het adres is St Rochusstraat 52, 5611RJ Eindhoven.

Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Daarnaast ligt het document vanaf zaterdag 10 juli 2026 ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven.