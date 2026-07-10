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Wijziging WKO-installatieruimte in INCK-project Eindhoven
Vandaag om 10:12
In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de WKO-installatieruimte in het INCK-project aan de Karel de Grotelaan. Het betreft een wijziging die op 8 juli is ontvangen.
De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het wijzigen van de WKO-installatieruimte. WKO staat voor warmte-koude opslag, een systeem dat energie efficiënt opslaat en teruggeeft.
Het adres van het project is Karel de Grotelaan 361, 5654NN in Eindhoven. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006396 en heeft een ontvangstdatum van 8 juli 2026.
De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar.
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