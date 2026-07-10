Wijziging WKO-installatieruimte in INCK-project Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van de WKO-installatieruimte in het INCK-project aan de Karel de Grotelaan. Het betreft een wijziging die op 8 juli is ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het wijzigen van de WKO-installatieruimte. WKO staat voor warmte-koude opslag, een systeem dat energie efficiënt opslaat en teruggeeft.

Het adres van het project is Karel de Grotelaan 361, 5654NN in Eindhoven. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006396 en heeft een ontvangstdatum van 8 juli 2026.

De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid tot bezwaar.