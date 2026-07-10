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Nieuwe kozijnen voor woning in Goudrenetstraat Eindhoven

Vandaag om 10:12

Er is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen in een woning aan de Goudrenetstraat in Eindhoven. De aanvraag is op 7 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan Goudrenetstraat 12, in de wijk Woensel in Eindhoven. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-006386 en betreft het vernieuwen van de kozijnen.

De vergunning is op 7 juli ontvangen en is voorlopig alleen ter kennisgeving. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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