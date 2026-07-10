Constructieve aanpassing ramen op Vestdijk in Eindhoven

Op de Vestdijk in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van ramen. Het gaat om constructieve wijzigingen aan het pand op nummer 3A.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 7 juli 2026 ontvangen. Het betreft een verzoek voor het doorvoeren van bouwkundige aanpassingen aan de ramen van het pand op Vestdijk 3A.

De ingediende vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.