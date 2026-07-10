Plataan op Stationsplein in Den Bosch mogelijk gekapt

Bij het Stationsplein in Den Bosch is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een plataan. Dit betreft het adres Stationsplein 50. De gemeente moet nog een beslissing nemen over de aanvraag.

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Op het Stationsplein 50 in Den Bosch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van een plataan. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over deze aanvraag, waardoor er op dit moment geen bezwaar kan worden gemaakt.

Sinds 1 januari 2026 maakt Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder, waarvan het e-mailadres bekend is bij overheid.nl, ontvangen wekelijks een e-mail met updates over vergunningen en andere bekendmakingen. Dit geldt ook voor meldingen rondom het woonadres.