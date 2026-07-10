Nieuwe laad- en loshavens in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft drie locaties aangewezen als laad- en loshaven. Twee bestaande plekken, waaronder de Vughterstraat, worden geformaliseerd en één nieuwe locatie bij de Jumbo in de Tolbrugstraat is toegevoegd.

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De gemeente heeft besloten om drie laad- en loshavens officieel vast te leggen. Twee plekken, waaronder de Vughterstraat 82-88 en een plek bij de Arena in de Tolbrugstraat, waren al in gebruik, maar hadden nog geen officieel verkeersbesluit. Daarnaast is een nieuwe locatie ingericht bij de Jumbo in de Tolbrugstraat.

Bij deze locaties komt het verkeersbord E7 te staan. Dit bord geeft aan dat hier alleen direct laden, lossen of het in- en uitstappen van personen is toegestaan. Parkeren is er verboden.

Het besluit is vandaag, vrijdag 10 juli 2026, gepubliceerd door de gemeente Den Bosch.