Advertentie
Winkelbord aan voorgevel Achter het Verguld Harnas in Den Bosch
Vandaag om 10:12
Er is een vergunning aangevraagd voor het ophangen van een winkelbord aan de voorgevel van Achter het Verguld Harnas 7 in Den Bosch.
Op het adres Achter het Verguld Harnas 7, in het centrum van Den Bosch, is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een winkelbord aan de gevel. De gemeente moet nog een beslissing nemen over deze aanvraag.
Een kenmerknummer is gekoppeld aan de aanvraag: 079619589475. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, is het mogelijk om bezwaar te maken. Vanaf 1 januari 2026 worden dergelijke bekendmakingen niet meer via de app Omgevingsalert gedeeld. In plaats daarvan ontvangen inwoners wekelijks een e-mail via overheid.nl.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie