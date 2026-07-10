Nieuwe bushalte op Maaspoortweg in Den Bosch per december

Den Bosch krijgt een nieuwe bushalte op de Maaspoortweg, vlak bij de Troelstradreef. Het verkeersbesluit is genomen in verband met een vernieuwde dienstregeling van Arriva, die vanaf 13 december 2026 ingaat.

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De bushalte wordt aangelegd om reizigers op een veilige manier te laten in- en uitstappen. Het bord dat de bushalte aangeeft, wordt geplaatst in overeenstemming met de verkeersregels. Naast het bord worden ook fysieke aanpassingen gedaan, zoals blokmarkeringen en een abri (een bushokje).

Bij het kiezen van de locatie is rekening gehouden met een goede dekking van de woonwijken, verkeersveiligheid en minimale overlast voor de omgeving. De halte heeft geen negatieve invloed op het woon- en leefklimaat en behoudt zoveel mogelijk bestaande parkeervoorzieningen.

Het verkeersbesluit is positief beoordeeld door de politie en wordt vandaag, vrijdag 10 juli 2026, openbaar gemaakt. Vanaf december zullen buslijnen volgens de nieuwe route stoppen bij deze halte.