Cameratoezicht ingesteld voor Kermis Best 2026

Tijdens de Kermis in Best worden van 3 tot en met 8 juli camera’s ingezet voor toezicht. De burgemeester heeft dit besloten om de veiligheid op het evenemententerrein te verbeteren.

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De burgemeester van Best heeft tijdelijke camera’s geplaatst op het evenemententerrein van de Kermis Best 2026. Dit besluit is genomen na advies van de politie en officier van justitie. De maatregel moet helpen om incidenten zoals vechtpartijen, zakkenrollen en diefstal te voorkomen.

De camera’s zijn van 3 juli tot en met 8 juli actief, dagelijks van middernacht tot middernacht. Beelden worden in deze periode live bekeken en maximaal vier weken bewaard, tenzij strafbare feiten zijn vastgelegd. Ook zijn de camera’s duidelijk zichtbaar voor bezoekers. Het toezicht wordt ondersteund door extra maatregelen zoals beveiligers en gebiedsontzeggingen.