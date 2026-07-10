21 gemeenten versnellen uitbreiding stroomnet

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven werken samen met Enexis om de uitbreiding van het stroomnet sneller te realiseren. Dit moet woningbouw, economische groei en de energietransitie in de regio ondersteunen.

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De afspraken tussen de gemeenten en netbeheerder Enexis zijn vastgelegd in een Nadere Overeenkomst. Hierin staat onder andere dat er sneller locaties moeten worden gevonden voor elektriciteitshuisjes en transformatorstations. Ook wordt ruimte gereserveerd in nieuwe woonwijken en wordt de vergunningverlening versneld.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een efficiënte planning en een goede afstemming met inwoners. Door deze aanpak kunnen procedures die normaal per project worden doorlopen, nu worden versneld. Dat moet de uitvoering van projecten aanzienlijk verbeteren.

Grootschalige werkzaamheden

De opgave in de Brainportregio is groot. De komende jaren is er ongeveer 4.000 kilometer extra elektriciteitskabel nodig, samen met tientallen verdeelstations en duizenden nieuwe of verzwaarde transformatorstations. Dit betekent dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden in ongeveer één op de drie straten.

Om de uitvoering te ondersteunen, is sinds begin dit jaar het Regionaal Realisatieteam Energie-infrastructuur actief. Dit team helpt gemeenten en Enexis om knelpunten op te lossen en projecten sneller van de grond te krijgen.