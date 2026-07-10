Vergunningsaanvraag voor gevelwijziging in Cuijk

Bij een pand aan De Hork in Cuijk is een aanvraag ingediend om de zuidgevel te wijzigen. Het verzoek is op 6 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwactiviteit aan De Hork 42, 5431NS in Cuijk. De aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

De gemeente hanteert een beslistermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. In deze fase is bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of een verlenging van de termijn niet mogelijk.