Citybeacons op vijf locaties in Eindhoven aangevraagd

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van vijf Citybeacons op de Emmasingel.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het plaatsen van vijf Citybeacons op de Emmasingel in Eindhoven. Het gaat om een aanvraag die op 8 juli 2026 is ontvangen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Citybeacons zijn slimme digitale zuilen die bijvoorbeeld informatie en reclame kunnen tonen. Ze worden vaak geplaatst op drukke plekken in steden. De ingediende vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en biedt nog geen mogelijkheid tot bezwaar.