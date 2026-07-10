Voerverbod ganzen en eenden uitgebreid in Eindhoven

Het voerverbod voor ganzen en eenden in Eindhoven geldt nu ook in Park Meerland en bij de Karpendonkse Plas. Dit moet overlast en schade aan de waterkwaliteit verminderen.

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In Eindhoven is het verboden om ganzen en eenden te voeren op aangewezen plekken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om Park Meerland en de Karpendonkse Plas toe te voegen aan de lijst van locaties waar dit verbod geldt.

Volgens de gemeente trekken grote groepen ganzen en eenden naar plekken waar ze gevoerd worden, wat zorgt voor geluidsoverlast en een afname van de waterkwaliteit. Voedselresten die niet worden gegeten, trekken bovendien ratten aan. De dieren kunnen zelf voldoende voedsel vinden, wat beter is voor hun gezondheid.

Om het verbod duidelijk te maken, worden op de nieuwe locaties borden geplaatst. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.