Entree Hermanus Boexstraat in Eindhoven aangepast voor verhuur

Er is een vergunning aangevraagd om de entree van Hermanus Boexstraat in Eindhoven aan te passen. Dit is bedoeld voor de verhuur van de derde verdieping van het pand.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 8 juli 2026 ingediend. Het gaat om het adres Hermanus Boexstraat 5611AH in Eindhoven. De verandering betreft specifiek de entree van het gebouw.

Deze vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid tot bezwaar maken.