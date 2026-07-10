Citybeacons op vijf locaties aan Vestdijk in Eindhoven gepland

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van vijf Citybeacons op de Vestdijk. De aanvraag is op 8 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen om vijf Citybeacons te plaatsen aan de Vestdijk. De beacons, digitale informatiezuilen, zijn gepland op verschillende locaties binnen het adresgebied Vestdijk 5611CA.

De vergunningaanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006417 en is uitsluitend ter kennisgeving ingediend. De ingekomen stukken liggen niet ter inzage en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.