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Verlenging vergunning voor veilige opvang op Stratumseind Eindhoven

Vandaag om 11:13

De vergunning voor het verbouwen van een bouwkeet tot nachtelijke opvangplek op Stratumseind in Eindhoven is verlengd. Het betreft een binnenplanse omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

Op Stratumseind, een uitgaansgebied in Eindhoven, wordt een bouwkeet omgebouwd tot een veilige opvangplek voor de nachtelijke uren. Hiervoor is een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-004312 verlengd.

De verlenging valt onder de categorie binnenplanse omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze verlenging, die uitsluitend ter kennisgeving geldt.

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