Den Bosch wil strook grond aan Palestrinastraat privatiseren

De gemeente Den Bosch is van plan een strook grond aan de Palestrinastraat te privatiseren. Het gaat om een reststrook bij nummer 89. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden via de gemeentelijke website.

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De strook grond aan de Palestrinastraat 89 in Den Bosch wordt mogelijk verkocht. Het gaat om een reststrook, een stuk grond dat geen specifieke bestemming meer heeft. De gemeente wil deze grond privatiseren, wat betekent dat het eigendom wordt van een particulier.

Meer informatie over de plannen en hoe dit proces verloopt, is te vinden via de website van de gemeente Den Bosch.