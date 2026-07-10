Beslistermijn bouwvergunning bedrijfspand Asten verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning aan de Ommelseweg met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een bedrijfspand op nummer 51 en 51A.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de termijn verlengd voor een aanvraag die op 21 april 2026 is ingediend. De vergunning betreft zowel een bouwactiviteit als het aanpassen van een uitweg, wat betekent dat de toegang tot het terrein veranderd wordt.

De verlenging is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De zaak is geregistreerd onder nummer Z-2026-007640 en valt onder de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.