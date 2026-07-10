Verkeersmaatregelen kermis Oss: afsluitingen en parkeerverbod

De gemeente Oss heeft verkeersmaatregelen getroffen voor de kermis die plaatsvindt van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 21 augustus 2026. Meerdere wegen en pleinen in het centrum worden afgesloten en er geldt een parkeerverbod op het evenemententerrein.

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Om de veiligheid tijdens de kermis te waarborgen, worden wegen zoals de Hooghuisstraat, Oostwal en Terwaenen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook geldt een parkeerverbod op het Burchtplein, Eikenboomgaardplein en Oostwal. Bewoners en ondernemers binnen het kermisterrein kunnen gebruikmaken van alternatieve parkeergelegenheid.

Daarnaast wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op de Berghemseweg en geldt een tijdelijke snelheidsverlaging naar 30 km/uur rondom het evenemententerrein. Fietsers hebben toegang tot het kermisterrein buiten de openingstijden van de kermis, binnen de vastgestelde periodes.

De maatregelen zijn in overleg met politie, brandweer en ambulancevoorzieningen opgesteld en gaan in op maandag 10 augustus om elf uur ’s ochtends. Ze blijven van kracht tot vrijdag 21 augustus om vijf uur ’s middags.