Nieuwe dakkapel en hogere kap aangevraagd in Veghel

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor het ophogen van een dak en een nieuwe dakkapel op een woning aan de Pater Visserslaan.

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De gemeente Meierijstad heeft op 7 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De plannen gaan over het verhogen van de dakconstructie en het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Pater Visserslaan 13 in Veghel.

De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, tenzij de termijn wordt verlengd of aanvullende informatie nodig is. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3301.