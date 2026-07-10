Onderzoek naar diersoorten in Altena

In de gemeente Altena lopen onderzoekers rond in oranje hesjes om beschermde diersoorten in kaart te brengen. Het onderzoek, dat tot half oktober duurt, richt zich op huismussen, zwaluwen en vleermuizen. De resultaten worden gebruikt voor een plan dat isolatiewerkzaamheden aan woningen makkelijker maakt.

Gevonden voor jou

Bewoners van de gemeente Altena kunnen sinds kort mensen met oranje hesjes met de naam Ecoresult tegenkomen. Deze onderzoekers zijn bezig met het inventariseren van beschermde diersoorten zoals huismussen, zwaluwen en vleermuizen. Vooral onder dakpannen of in spouwmuren worden deze dieren vaak aangetroffen.

Op dit moment ligt de focus van Ecoresult op vleermuizen. Vanaf juni wordt het onderzoek uitgebreid naar gierzwaluwen. Het totale project loopt nog tot ongeveer half oktober.

Plan voor woningisolatie

De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt voor een zogenaamd Soortenmanagementplan (SMP). Met zo’n plan kunnen bewoners straks sneller en goedkoper werkzaamheden uitvoeren aan de buitenkant van hun woning, zoals isolatie. Het doel is om daarbij rekening te houden met de leefgebieden van de dieren.

De onderzoekers werken volgens de richtlijnen om de privacy van bewoners te waarborgen. Ook staan ze open voor vragen van inwoners die meer willen weten over het onderzoek.