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Vergunning verleend voor bouwplaatsinrichting in Eindhoven

Vandaag om 12:14

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container, mobiel toilet en opslagmateriaal aan de Demer 17A.

Gevonden voor jou

Op het adres Demer 17A in Eindhoven mag een bouwplaats worden ingericht met een container, mobiel toilet en opslagmateriaal. Deze materialen worden afgezet met bouwhekken en een steiger met bouwschutting. De vergunning is op 8 juli 2026 verstuurd.

Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte en valt onder de categorie Bouwplaatsinrichting klasse C. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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