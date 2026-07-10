Omgevingsvergunning geweigerd in Demen voor gebouw achter loods

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een omgevingsvergunning geweigerd voor een gebouw achter een bestaande loods aan de St. Wilbertstraat in Demen. Het besluit is op 8 juli verstuurd.

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De aanvraag betrof het legaliseren van een gebouw achter loods F aan de St. Wilbertstraat 3 in Demen. Het college heeft besloten de vergunning niet toe te kennen. Het besluit is verstuurd op 8 juli 2026.

Volgens de gemeente is het mogelijk om het besluit in te zien. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Inzien kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.