Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Erp

In Erp heeft de gemeente Meierijstad een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het systeem komt op Groothees 5 C.

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Op 18 juni 2026 heeft de gemeente Meierijstad een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Zo’n systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en te benutten, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling. De locatie van het project is Groothees 5 C in Erp.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/508016 en DSO-kenmerk 2026061800787. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.