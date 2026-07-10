Vergunning aangevraagd voor ZLM Tour-evenement op Vlagheideberg

Er is een vergunning aangevraagd voor randactiviteiten van de ZLM Tour op de Vlagheideberg in Eerde. Het evenement staat gepland voor 5 september 2026.

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De gemeente Meierijstad heeft op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om randactiviteiten tijdens de ZLM Tour op de Vlagheideberg in Eerde. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3311.

De gemeente neemt doorgaans binnen acht weken een besluit over de aanvraag. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.