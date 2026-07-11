FC Eindhoven en Willem II spelen gelijk in oefenduel

FC Eindhoven heeft zaterdag in Oisterwijk met 2-2 gelijkgespeeld tegen Willem II. Mika de Jonge scoorde twee keer voor de Eindhovenaren, maar Willem II kwam na rust op gelijke hoogte. Beide ploegen hadden kansen om te winnen, maar het bleef bij een gelijkspel.

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Het oefenduel tussen FC Eindhoven en Willem II werd gespeeld op het complex van VV Trinitas in Oisterwijk. FC Eindhoven kwam al vroeg op voorsprong dankzij een kopbal van Mika de Jonge uit een hoekschop. Willem II reageerde snel, maar doelman Jort Borgmans hield zijn ploeg op de been.

Vlak voor rust sloeg FC Eindhoven opnieuw toe. Na een snelle counter bediende Guus Beaumont Mika de Jonge, die zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakte. Bij rust stond het 1-2 in het voordeel van de Eindhovenaren.

Willem II herstelt na rust

Na de pauze ging het spel op en neer. Willem II kreeg meerdere kansen en wist uiteindelijk te scoren via Noéh de Bruijn, die een corner binnenwerkte. Beide ploegen bleven aandringen, maar ondanks enkele grote kansen bleef een derde treffer uit.

In de slotfase leek Willem II alsnog de winst te pakken toen Lennon Smulders scoorde. Echter, de scheidsrechter keurde het doelpunt af vanwege een overtreding. Hierdoor eindigde de wedstrijd onbeslist.

De volgende oefenwedstrijd van FC Eindhoven is op zaterdag 18 juli tegen FC Den Bosch. Het duel vindt plaats als onderdeel van de fandag en begint om vijf uur ’s middags.