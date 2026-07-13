Boekel introduceert nieuwe regels voor werk, inkomen en schuldhulp

Boekel heeft een nieuwe verordening vastgesteld die regels geeft voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De verordening biedt één overzichtelijke set regels en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2026.

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De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli 2026 de "Verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026" aangenomen. Deze verordening vervangt meerdere oudere regelingen, zoals de Afstemmingsverordening Participatiewet 2016 en de Verordening kinderopvang. Door alles samen te voegen in één document wil de gemeente duidelijkheid en eenvoud bieden aan inwoners.

In de verordening zijn regels opgenomen over werken, participeren, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Het doel is om inwoners te helpen bij het vinden van werk, het beheren van financiën en het oplossen van schulden. Daarnaast benadrukt de gemeente dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie, maar dat er extra hulp is voor kwetsbare groepen.

De nieuwe regels worden uitgevoerd door gemeente Meierijstad. Inwoners kunnen bij vragen terecht bij het Dorpsteam in Boekel of het gemeentehuis in Veghel. De verordening bevat ook bepalingen over klachten en bezwaren, die via Meierijstad worden afgehandeld.