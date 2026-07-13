Uitrit in Mill wordt mogelijk verbreed

In Mill is een vergunning aangevraagd om een uitrit aan De Doorgang te verbreden.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft op 8 juli een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een bestaande in- of uitrit aan De Doorgang 1 in Mill. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004566.

De aanvraag betreft het aanleggen of aanpassen van een uitweg. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken, die eventueel met zes weken verlengd kan worden. Pas na deze beoordeling wordt een besluit genomen.