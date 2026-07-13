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Vergunning verleend voor woningbouw en uitrit in Gassel
Vandaag om 10:14
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning en een uitrit aan de Dorpstraat 37 in Gassel. Het besluit is genomen op 7 juli 2026.
De vergunning geldt voor zowel de bouw van een nieuwe woning als het aanleggen van een uitrit op het perceel aan de Dorpstraat 37 in Gassel. Het gaat om kadastraal nummer GVE00 L 2037. De aanvraag is beoordeeld door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk en heeft de status 'verleend' gekregen.
De activiteiten die onder dit besluit vallen, zijn een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en het wijzigen of aanleggen van een uitweg. De zaak heeft het nummer Z2026-00002595 gekregen.
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