Vergunning verleend voor plaatsen steiger aan Schootsestraat in Eindhoven

De vergunning voor een steiger op Schootsestraat 74 in Eindhoven is verleend. Dit werd op 9 juli 2026 bevestigd door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

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Op Schootsestraat 74 in Eindhoven mag een (rol)steiger geplaatst worden. De vergunning hiervoor, onder zaaknummer EHV-ZP2026-006289, is op 9 juli 2026 verleend door de gemeente. De steiger valt onder de categorie ‘Gebruik openbare ruimte’ en heeft een vergunning voor vijf dagen.

De aanpassing van de vergunning is bedoeld voor het plaatsen van een tijdelijke steiger. De officiële bevestiging is door de gemeente verzonden op 9 juli. De aanvraag betreft een locatie in Eindhoven op het adres Schootsestraat 74.