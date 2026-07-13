Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor plaatsen steiger aan Schootsestraat in Eindhoven

Vandaag om 10:22

De vergunning voor een steiger op Schootsestraat 74 in Eindhoven is verleend. Dit werd op 9 juli 2026 bevestigd door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Gevonden voor jou

Op Schootsestraat 74 in Eindhoven mag een (rol)steiger geplaatst worden. De vergunning hiervoor, onder zaaknummer EHV-ZP2026-006289, is op 9 juli 2026 verleend door de gemeente. De steiger valt onder de categorie ‘Gebruik openbare ruimte’ en heeft een vergunning voor vijf dagen.

De aanpassing van de vergunning is bedoeld voor het plaatsen van een tijdelijke steiger. De officiële bevestiging is door de gemeente verzonden op 9 juli. De aanvraag betreft een locatie in Eindhoven op het adres Schootsestraat 74.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.