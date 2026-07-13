Container mag langer blijven staan op Jan Tooropstraat in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven om een container langer te laten staan aan de Jan Tooropstraat. Het verlengingsverzoek is goedgekeurd en het besluit is op 9 juli verzonden.

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Het gaat om een container die geplaatst is op Jan Tooropstraat 40 in Eindhoven. De vergunning valt onder het gebruik van openbare ruimte, waarbij een flitsvergunning is aangevraagd. Het verzoek om verlenging is nu officieel verleend.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006226 en werd afgelopen donderdag verzonden. De container mag daardoor langer blijven staan op de opgegeven locatie.