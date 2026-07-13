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Uitbouw gepland achter appartementen in Eindhoven
Vandaag om 10:22
Er is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw achter vier appartementen aan de Hastelweg in Eindhoven. De aanvraag is op 8 juli 2026 ontvangen.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op een uitbreiding aan de achterzijde van vier bestaande appartementen aan de Hastelweg 2, postcode 5616HL, in Eindhoven. Het gaat om een recente aanvraag die is ingediend bij de gemeente.
Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006450. De vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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