Dakkappellen en kozijnen vernieuwd in Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het vervangen en verbreden van drie dakkappellen en het vernieuwen van kozijnen aan de Citrushof.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit op het adres Citrushof 2 in Eindhoven. De vergunning is op 9 juli 2026 verleend door het college van burgemeester en wethouders.

Het besluit is digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt het ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1. De bezwaartermijn is zes weken vanaf de verzenddatum.