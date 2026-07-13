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Promotionele actie UMOB krijgt vergunning in Eindhoven
Vandaag om 10:22
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een promotionele actie van UMOB. Het besluit is op 8 juli 2026 verstuurd.
UMOB mag een promotionele actie houden in Eindhoven. De aanvraag voor een promotiestandplaats is goedgekeurd door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.
Het besluit is verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-005859 en op 8 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. De actie zal plaatsvinden op een locatie waarvoor de vergunningmarktplaats is aangevraagd.
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