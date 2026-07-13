Navigatie overslaan
Ontdek

Promotionele actie UMOB krijgt vergunning in Eindhoven

Vandaag om 10:22

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een promotionele actie van UMOB. Het besluit is op 8 juli 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

UMOB mag een promotionele actie houden in Eindhoven. De aanvraag voor een promotiestandplaats is goedgekeurd door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit is verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-005859 en op 8 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. De actie zal plaatsvinden op een locatie waarvoor de vergunningmarktplaats is aangevraagd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.