Vergunning verleend voor container en glasbokken in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een container, glasbokken en een rolsteiger, afgezet met bouwhekken aan de Hagenkampweg Noord in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 is een vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Hagenkampweg Noord 21 in Eindhoven. Het gaat om het plaatsen van een container, glasbokken en een rolsteiger, die worden afgezet met bouwhekken.

De aanvraag valt onder de vergunning voor gebruik van openbare ruimte. Het besluit hierover is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006086. De vergunning maakt het mogelijk om tijdelijk materialen en bouwmiddelen op deze locatie neer te zetten.