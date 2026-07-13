Eindhoven breidt milieuzone uit met dieselpersonenauto's vanaf 2027

Vanaf 1 januari 2027 wordt de milieuzone in Eindhoven uitgebreid met dieselpersonenauto's van emissieklasse 4 en lager. Dit betekent dat deze voertuigen niet meer binnen de ring mogen rijden, behalve met een ontheffing.

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Het besluit van de gemeente Eindhoven komt voort uit het streven om de luchtkwaliteit te verbeteren en de leefbaarheid in de stad te vergroten. De milieuzone, die al geldt voor dieselautobussen van emissieklasse 5 en lager, zal vanaf volgend jaar ook dieselpersonenauto's met emissieklasse 4 en lager verbieden binnen de ring. Voor bepaalde categorieën voertuigen, zoals aangepaste auto's voor gehandicapten en kampeerwagens, zijn ontheffingen mogelijk.

Er zijn verschillende soorten ontheffingen beschikbaar, waaronder langdurige ontheffingen voor voertuigen die vervangen worden door emissieloze modellen en dagontheffingen voor incidenteel gebruik. Aanvragen worden digitaal behandeld en zijn zowel beschikbaar voor Nederlandse als buitenlandse kentekens. Voor het indienen van een aanvraag zijn leges verschuldigd.

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari 2027 en zijn bedoeld om vervuilende voertuigen uit het stadscentrum te weren. Dit beleid sluit aan bij de bredere milieumaatregelen die de gemeente Eindhoven invoert.