Vergunning aangevraagd voor kappen van boom in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Willem van Millenberchstraat in Eindhoven. Het gaat om een vergunning die op 8 juli is ontvangen.

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Bij de gemeente Eindhoven is een aanvraag ingediend om een boom te kappen op het adres Willem van Millenberchstraat 15. Deze vergunningaanvraag is op 8 juli 2026 binnengekomen.

De ingediende aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006448.