Vergunning aangevraagd voor uitbreiding woning in Oss

Op Avestein in Oss is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een woonhuis. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 6 juli ontvangen. Het is nog niet zeker of deze wordt goedgekeurd.

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Het gaat om een woning op Avestein 16 in Oss waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De plannen zijn ingediend bij de gemeente met kenmerk CLZ-00024890. Er is nog geen besluit genomen over de goedkeuring.

De aanvraag heeft betrekking op het vergroten van de bestaande woning. Geïnteresseerden die de stukken willen inzien, kunnen een afspraak maken via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.