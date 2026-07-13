Intrekking vergunningaanvraag voor tuinhuis in Mierlo

De aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Broekstraat 59 in Mierlo is ingetrokken. Het ging om het vervangen van een schuur door een tuinhuis. De intrekking werd ontvangen op 9 juli 2026.

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De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor de locatie Broekstraat 59 in Mierlo. Het plan was om een bestaande schuur te vervangen door een tuinhuis. Op 9 juli 2026 is de intrekking van de aanvraag ontvangen door de gemeente.

Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk. Dat kan pas zodra er een officieel besluit is genomen. Voor meer informatie over het proces kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.