Tijdelijke verkeersmaatregelen Landardseweg door werkzaamheden

De gemeente Eindhoven heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld op de Landardseweg. Dit is nodig vanwege onderhoudswerkzaamheden op het terrein van Eindhoven Airport, die tot en met 31 mei 2027 duren.

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Door de werkzaamheden op het terrein van Eindhoven Airport wordt de bestaande in- en uitrit intensiever gebruikt door groot en zwaar verkeer. Om de veiligheid en doorstroming op de Landardseweg te garanderen, heeft de gemeente Eindhoven tijdelijke verkeersborden geplaatst. Er geldt nu onder andere een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en een verplichte rijrichting naar rechts.

Ook zijn er maatregelen getroffen om werkverkeer voorrang te geven bij het kruisen van de weg. De politie heeft positief geadviseerd over het besluit, maar gaf aan dat handhaving van de maatregelen mogelijk een lagere prioriteit krijgt. Tijdens de werkzaamheden wordt de situatie continu geëvalueerd en waar nodig aangepast.