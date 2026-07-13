Geluidseisen aangepast voor locatie Diezekade in Den Bosch

Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben nieuwe regels vastgesteld voor geluidseisen op de Diezekade 2. Het besluit is op 9 juli gewijzigd na inspraak.

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Voor de locatie Diezekade 2 in Den Bosch zijn aangepaste regels opgesteld om het geluid te reguleren. Deze maatwerkvoorschriften vallen onder artikel 22.45 van het Omgevingsplan. Het besluit is tot stand gekomen na het verwerken van opmerkingen van betrokkenen over de eerdere ontwerpversie.

De aangepaste regels zijn sinds 9 juli definitief en blijven van kracht, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Het besluit en bijbehorende stukken zijn tot en met 24 augustus 2026 digitaal in te zien via officiële bekendmakingen. Voor vragen kun je contact opnemen met de gemeente.