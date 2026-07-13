Omgevingsvergunning aangevraagd voor monomestvergister in Lith

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een mestsilo door een monomestvergister met na-opslag aan de Gewandeweg in Lith.

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Op 1 juli 2026 is er een aanvraag ingediend bij de gemeente Oss voor het vervangen van een mestsilo door een monomestvergister met na-opslag. De locatie betreft Gewandeweg 2 in Lith. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt toegekend.

Een monomestvergister is een installatie die mest omzet in biogas en duurzame energie. Dit kan bijdragen aan milieuvriendelijke energieproductie en minder uitstoot van broeikasgassen.