Garage in Eersel wordt verbouwd tot pré-mantelzorgwoning

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een garage aan de Paulus Gielmansstraat tot een pré-mantelzorgwoning.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Eersel toestemming gegeven voor het verbouwen van de garage aan Paulus Gielmansstraat 2 en 4. De ruimte mag worden omgebouwd tot een pré-mantelzorgwoning, een woning die geschikt is om in de toekomst mantelzorg mogelijk te maken.

De vergunning valt buiten de standaard regels van het omgevingsplan. Het kenmerk van deze zaak is 07708831. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.